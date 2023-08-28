أبو قير للموسيقى العربية تطرب أهالي برج العرب

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لليوم الثاني فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بمنطقة برج العرب القديمة بالإسكندرية، ضمن مبادرة حياة كريمة الثقافية للقرى الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية.

تضمنت الفعاليات عددا من الورش الفنية تحت إشراف متخصصين كل في مجاله، منها ورشة تعليم فن الكروشيه، وتنفيذ مكرمية، وشنطة هاند ميد للفتيات، واستكمال ورشة الريزون، وتنفيذ حامل للحلويات مع المدربة هيام عبد الحميد، بالإضافة إلى ورشة الاكسسوارات باستخدام الخرز الملون، وتدوير الخامات، وتصميم نوت بوك مع المدربة صباح فرحات.

وتضمن البرنامج المنفذ ضمن فعاليات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش تنفيذ ورشة الرسم على الزجاج مع المدربة رنا لبيب، وفقرة مسرح العرائس المحببة لدى الأطفال الذين تفاعلوا معها نفذها حمدي الرديني وهاني البغدادي وحسن البنا، كما نفذت لمياء نعينع ورشة التلوين على الورق ومحاضرة تثقيفية حول أهمية ترشيد المياه، واستكمل وائل الشبكي اكتشافه لمواهب أبناء القرية في مجالات الشعر والإلقاء والغناء والإنشاد الديني.

وجاء الختام مساء مع الفقرة الفنية المحببة لدى أهالي وأبناء القرية التي قدمتها فرقة أبو قير للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم التي شدت بمجموعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل منها "قدك المياس، علي عيني، لولا الملامة، حلوين من يومنا، نسم علينا الهوي، مستنياك" وغيرها من الأغاني وسط تفاعل وإعجاب أهالي القرية.