سمسمية الإسماعيلية وتحطيب المنيا في ختام "ثقافتنا في إجازتنا"

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني البرنامج الصيفي لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، والذي قدمته الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمصايف رأس البر ودمياط الجديدة، واستمر على مدار خمسة أسابيع في الفترة من ٢٧ يوليو الماضي حتى ٢٦ أغسطس.

وشهد اليوم الختامي أمس الأول عرضا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية ضمن سهرة فنية مميزة مع الفلكلور الإسماعيلاوي أمام جماهير رأس البر بممشى النيل وقدمت به فقرات متنوعة منها "صيادين، بدو، بتغني لمين، نوح الحمام، تنورة، ضمة، السمسمية، إلى جانب أغاني للفنان علاء متولي منها "جانا الحكيم جانا يكشف، وشكشك مرزوقة تعالي جنبي وبحرين واسعين، وطازة وعال يا أم الخلول، وآه يا لاللي، وبورسعيد".

كما قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية ختام العروض بمجموعة من الرقصات المميزة من تراث الصعيد وفنونه ومنها "التحطيب، التنورة، العصايا، الذكر، القصب، خطوة يا أبو الحسن، أمان يا مراكبي" وذلك أمام جماهير دمياط الجديدة، وذلك ضمن العروض التي نفذت بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.