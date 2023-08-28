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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: صد هجومين للعدو على محور كوبيانسك والقضاء على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات تجمع "الغرب" بالقوات المسلحة الروسية صدت هجومين للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك وقضت على نحو 30 عسكريا أوكرانيا ودمرت عددا من المعدات العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان اليوم الاثنين - "أسفر نشاط وحدات تجمع "الغرب" بمساندة سلاح الجو ونيران المدفعية عن صد هجومين للعدو على محور كوبيانسك في مناطق بلدتي سينكوفكا بخاركوف ونوفوسيلوفسكويه بجمهورية لوجانسك الشعبية، حيث جرى القضاء على نحو 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر".

وأضاف البيان "أن القوات الروسية دمرت مركز القيادة والمراقبة لوحدات اللواء الآلي 67 الأوكراني في محيط بلدة تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوجانسك الشعبية"، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ثلاث قنابل موجهة من طراز "جي دي إيه أم".

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا القوات الروسية