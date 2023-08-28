ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة تجار المواد الغذائية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط تشكيل عصابى تخصَّص فى سرقة تجار المواد الغذائية بالجيزة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (210 كراتين زيت طعام - 2 هاتف محمول) من (مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة)، وكذا واقعة سرقة (8 أطنان أرز) من (مالك مضرب أرز وسائق طرفه)، وبحوزتهم (3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين، وأنهم كونوا تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب انتحال الصفة حيث يقوم إثنين منهم باستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والاتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم ، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالإستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.