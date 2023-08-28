تعرف على سبب غضب أبناء الزمالك من تعيين " البناني" رئيسا للجنة المؤقتة

انتقد بعض أبناء الزمالك السابقين وعلى رأسهم عفت نصار وأيمن يونس وأحمد عيد عبدالملك ورضا عبدالعال، تعيين عماد البناني رئيس للجنة التي تدير الزمالك بشكل مؤقت لحين عقد الانتخابات المقبلة .

وأكد مصدر داخل الزمالك، أن سبب غضب رموز النادي بسبب ظهور البناني في أكثر من لقاء من قبل على قناة الأهلي، حيث ربط البعض بأن انتماء البناني قد يميل بشكل أكبر للأهلي، لكن البناني لم يصرح بذلك من قبل.

ويدرس أبناء الزمالك التواجد في النادي غدا الثلاثاء للاعتراض على تعيين البناني من قبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر ستمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي بدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيخوض الفارس الأبيض لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه أحد أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبلين.