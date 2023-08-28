تحصين 71195 رأسًا ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، استمرارًا جهود المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية مع تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة، وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم لمربي الثروة الحيوانية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت في منتصف يوليو الماضى وصلت إلى تحصين عدد ٧١١٩٥ رأس حيوان حتى الآن مع استمرار الحملة القومية.

أوضح الدكتور سعد فاروق جويلى مدير عام الطب البيطري بمطروح أنه تم تحصين عدد (٦٩٨٣٩ رأس غنم) وعدد (٩٠٦ أبقار) وعدد (٤٥٠ جملا) بإجمالي (٧١١٩٥ رأسًا من الماشية) في الحمله القوميه للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت من ١٥ يوليو الماضى والمستمرة حتى الآن من الحمام شرقا إلى سيوة غربا لتقديم التحصينات والأدوية البيطرية لمربي الثروة الحيوانية بمطروح سواء بالوحدات البيطرية.

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري الحمله القوميه للتحصين ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا انطلقت منتصف يوليو من خلال ١٦ وحده بيطرية، مع توجه المواطنين إلى أقرب وحده بيطرية لتحصين ماشيتهم، وتبدأ أعمال التحصين بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة لجرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية وكذلك التحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين.

كما تم رفع درجة الاستعداد لدى الأطباء للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية.