"يد وسلة الزمالك" يطالبون البناني بصرف المستحقات المتأخرة

استغلت فرق اليد والسلة والطائرة بالزمالك، تواجد عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي، بمقر النادي اليوم الإثنين، وطالبوه بصرف المستحقات المتأخرة من عهد مجلس الإدارة السابق، بالإضافة لصرف مقدمات عقود الموسم الجديد.

من جانبه استمع البناني لطلبات جميع فرق النادي اليوم الإثنين، وأكد لهم أن جميع المستحقات سيتم صرفها، وسيتم تلبية كافة طلباتهم في الأيام المقبلة، مؤكدا لهم أن فرق الزمالك ستواصل مسيرة النجاح وحصد الألقاب في الموسم الجديد.

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أرتا سولار الجيبوتي بدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيخوض الفارس الأبيض لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه أحد أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبلين.