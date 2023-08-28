«تعليم شمال سيناء»: لا شكاوى لطلاب الثانوية العامة من امتحانات الدور الثاني اليوم

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، إن طلاب الثانوية العامة أدوا، اليوم الإثنين، امتحانات الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات، والجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، وعلم النفس والإجتماع لشعبة الأدبي، بدون شكاوى أو مشكلات.

وترأس وكيل تعليم شمال سيناء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقد أدى الطلاب امتحانات اليوم في مادة الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات وبلغ زمن الإجابة ساعتان، وبلغ عدد الطلاب ٢ طالب وطالبة، وفي مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، بلغ زمن الإجابة ساعتان، بـ١٩ طالب وطالبة، وفي مادة علم النفس والإجتماع لشعبة الأدبي وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات، وبلغ عدد الطلاب (٣) طالب وطالبة.

كما تواصل وكيل الوزارة مع مركز توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة للتأكد من وصول صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث ( العريش - بئرالعبد - الشيخ زويد) إلى مقر اللجان الامتحانية.

وفي السياق نفسه فقد سارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط، ودون حدوث أي مشكلات أو عوائق من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، مع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، بالقرار "٣٤" لسنة ٢٠١٨ م بشأن تنظيم أحوال الامتحان والحرمان فيه، والقانون رقم "٢٠٥" لسنة ٢٠٢٠ م بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.