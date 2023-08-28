بنك saib يحصل على جائزة النخبة لجودة العمليات من JP Morgan

حصل بنك saib، أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على "جائزة النخبة لجودة العمليات لعام 2022" المقدمة من المؤسسة المصرفية العريقة جي بي مورجان (JP Morgan) وذلك في فئة المدفوعات MT 103 بنسبة دقة 99.63%.

يعتبر جي بي مورغان (JP Morgan) من أكبر البنوك عالميًا من حيث القيمة السوقية، كما أنه يمارس أعماله في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتأتي هذه الجائزة نتيجة لنجاح بنك saib في الحفاظ على المستوى المميز للخدمات والعمليات التي قدمها على مدار العام في مجال التحويلات المالية، والتي تعكس التزام البنك بمعايير رفيعة للجودة.

وتعكس هذه الجائزة جهود البنك المستمرة واستراتيجيته لتقديم الخدمات المالية بأعلي معايير الجودة والدقة التزامًا من مصرفنا نحو عملائه.

وقد استلم الجائزة أحمد عصام رئيس قطاع المؤسسات المالية والتمويل المستدام ممثلًا عن بنك saib من سها علي – المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان (JP Morgan) في مصر وشمال افريقيا.

وأشار أحمد عصام أن الجائزة هي نتيجة لتضافر كافة إدارات البنك وحرصها على أن يكون البنك في صدارة البنوك التي تقدم خدمات مالية عالية الجودة وبدقة متناهية.