برلماني: ملايين المصريين يؤيدون ترشح السيسي لولاية رئاسية ثالثة

أعلن النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، تأييده ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه صمام أمان لمصر في ظل تحديات كبيرة تواجه مصر والمنطقة بالكامل.

وقال محسن في تصريح صحفي له اليوم: في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية إقليمياً و دوليآ، والأوضاع الاقتصادية، فملايين المصريين يدعمون ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة لدوام الأمن والاستقرار والإنجازات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما مرت به مصر من صعاب وتحديات نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تجاوزها.

وتابع النائب احمد محسن : ان الرئيس السيسي استطاع النهوض بمصر وبمؤسسات الدولة، التي انهارت وقت الإخوان والقضاء على الإرهاب والعشوائيات، قائلا: الرئيس السيسي بقيادته القضاء على كل السلبيات والانطلاق لجمهورية جديدة قوية، قوامها العدل والتصدي للفساد وحياة كريمة وتنمية شاملة تطال كل محافظات الوطن.

