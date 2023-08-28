دورى روشن.. تعيين صافره برازيلية للهلال والاتفاق

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الهلال والاتفاق، اليوم الإثنين بالجولة الرابعة من دوري روشن.

حيث اسندت لجنة الحكام المباراة لطاقم تحكيم برازيلي يتكون من "رامون أباتي حكما للساحة ويعاونه الثنائي برونو بيرس وفابريسيو فيلارينهو، والسعودي خالد الأحمري حكمًا رابعًا، فيما يتولى البرازيلي خوسيه روشا تقنية الفيديو ومعه السعودي ياسر السلطان مساعدًا".

وسيدير مباراة الوحدة واتحاد جدة، طاقم أرجنتيني بقيادة فاكوندو تيلو، ويعاونه الثنائي إيزيكيل برايلوفيسكي وبابلو جونزاليس، والسعودي محمد الغامدي حكمًا رابعًا، والأرجنتيني بابلو دوفالو حكم للفيديو ومعه السعودي محمد العبكري.

بينما اختارت لجنة التحكيم طاقمًا سعوديًا لمباراة الرائد والرياض، بقيادة فيصل البلوي، ويعاونه الثنائي مؤيد المسجن وسعيد آل مهدي، والحكم الرابع رائد الزهراني، وحكم الفيديو شكري الحنفوش ويساعده إبراهيم الدخيل.

وسيدير مباراة أبها والفيحاء، الحكم عبد الصمد بكري، ويعاونه الثنائي هشام الرفاعي وعبد العزيز البريه، والحكم الرابع محمد الحربي، وحكم تقنية الفيديو ماجد الشمراني، والمساعد خلف الشمري.