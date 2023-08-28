رفع كثافة قاعات رياض الأطفال في دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع كثافة قاعات رياض الأطفال بالمدار الرسمية " رسمى عربى ، رسمى لغات ، رسمى لغات متميز "، بالمستويين الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ويتم رفع كثافة قاعات رياض الأطفال " رسمى عربى " إلى ٥٠ طفل ، و قاعات رياض أطفال "رسمى لغات" إلى ٥٥ طفل ، وأيضًا قاعات رياض أطفال " رسمى متميز لغات" إلى ٥٠ طفل .

وقد جاء ذلك القرار لاستيعاب عدد الطلاب المتقدمين و تلبيةً لرغبات أولياء الأمور ومراعاة للبعد الأسرى والاجتماعى.

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول مرة أخرى بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، بمعدل ثلاث درجات من مجموع ٢٣٣ إلى ٢٣٠ درجة ، كما تم الموافقة على الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات بمجموع ١٧٠ درجة .

حيث جاء ذلك تلبيةً لطلبات أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام والفصول المسائية للخدمات ، ووجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية.

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قررت سابقا النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة وذلك من مجموع ٢٣٨ درجة إلى مجموع ٢٣٣ درجة للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات ١٨٠ درجة .

حيث جاء ذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى العام و وجود أماكن شاغرة ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالادارات التعليمية.

وعلى جانب آخر، فقد إعتمدت " المحافظ " تعديل تنسيق القبول ببعض مدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى وفقًا لما هو محدد .

وجه المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التعليم بدميـاط، باتخاذ اعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة .