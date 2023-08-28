الرئيس الصومالي: عهد الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة ولّى

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 03:36 م

دعا الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، المقاتلين في صفوف الإرهاب إلى الاستسلام، والاستفادة من العفو العام، وذلك قبل فوات الآوان، مؤكدا أن عهد المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، قد ولّى، وأن الجيش الوطني يلاحق فلول المتمردين في المناطق الريفية النائية من محافظات البلاد.

جاء ذلك خلال فعاليات ختام مؤتمر المجلس الاستشاري الصومالي السابع، والذي عقد في مدينة طوسمريب حاضرة ولاية جلمدج الإقليمية الصومالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم /الاثنين/.

وثمن الرئيس الصومالي، العمليات العسكرية التي يجريها الجيش بالتعاون مع القوات المحلية للأقاليم الإدارية، حيث تتواصل الجهود الكثيفة للقضاء على شوكة فلول المليشيات.

وأشارت "صونا" إلى تحذير رئيس الجمهورية الصومالي من مغبة التعامل مع المليشيات، التي اعتادت امتصاص دماء الشعب الصومالي طيلة السنوات الماضية.

الجدير بالذكر، أن القوات المسلحة الوطنية بالتعاون مع قوات دراويش ولاية جلمدج، استعادت مؤخرا، مدينة "عيل بور" الاستراتيجية التاريخية التي كانت خاضعة في السنوات الماضية لسيطرة المليشيات الإرهابية.

