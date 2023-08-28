جامعة الفيوم تشارك بقافلة طبية بقرية كفور النيل ضمن 100 يوم صحة

نظمت الادارة العامة لخدمة المجتمع بجامعة الفيوم، قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك اليوم الأثنين، بقرية كفور النيل مركزالفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة واشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وقال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن مشاركة جامعة الفيوم في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تاتي انطلاقا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية .

واضاف ان اليوم شهد انطلاق قافلة طبية بقرية كفور النيل مركز الفيوم، وشارك فيها نخبة من السادة اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب واطباء من الادارة الطبية بالجامعة وذلك في تخصصات. أنف وأذن.

كما شاركت كلية الخدمة الاجتماعية بالتوعية عن قضايا المراة وتنظيم الاسرة ومخاطر الزيادة السكانية علي المجتمع.

واكد ان جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية خلال مدة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك حتي نهاية شهر سبتمبر 2023 .

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