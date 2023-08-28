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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية

روسيا
روسيا
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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أناتولي سيدوروف، أن روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، لأن هذه الأسلحة ضمان لأمن جميع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال سيدوروف - في تصريحات صحفية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الاثنين/ - "البعض يتحدثون في كثير من الأحيان بلا تفكير، لأنهم لا يفهمون ما هي الأسلحة النووية، إنهم حتى لا يفهمون عواقب استخدام الأسلحة النووية، لكن روسيا كدولة تمتلك أسلحة نووية تفهم ذلك ولا تهدد أحدا أبدا".

وأضاف سيدوروف "أن ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي يقول إن الأسلحة النووية الروسية هي الضامن لأمن جميع الدول الأعضاء في المنظمة".
 

الأسلحة النووية روسيا منظمة معاهدة الأمن الجماعي