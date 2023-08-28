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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جواو فيليكس وأنخل كوريا يعودان لقائمة أتلتيكو مدريد

اتلتيكو
اتلتيكو
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أعلن دييجو سيميوني، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، عن قائمة فريق المستدعاه لمواجهة رايو فايكانو اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتى شهدت تواجد الثنائي جواو فيليكس وأنخل كوريا. 
وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كالتالى:
حراسة المرمى: يان أوبلاك وإيفو جربيتش وأنطونيو جوميش
خط الدفاع: ناهويل مولينا وإيلياس كوستيس وسيزار أزبيليكويتا وكاجلار سويونكو وستيفان سافيتش وأكسيل وتسيل وماريو هيرموسو وخابي جالان
خط الوسط: ماركوس يورنتي وبابلو باريوس ورودريجو دي بول وساؤول نييجيز
خط الهجوم: رودريجو ريكيلمي وصامويل لينو ويانيك كاراسكو وأنطوان جريزمان وأنخل كوريا وميمفيس ديباي وجواو فيليكس وألفارو موراتا.
وغاب عن القائمة بداعي الإصابة كل من الفرنسي توماس ليمار وكوكي ريسوريكسيون وخوسيه ماريا خيمينيز والموزمبيقي رينيلدو ماندافا.
 

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