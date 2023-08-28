بـ250 مليون جنيه.. إدراج مشروع إنشاء محطة مياه قرية الكلاحين بقنا ضمن المشروعات القومية

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أدرجت مشروع إنشاء محطة مياه الشرب لقرية الكلاحين بمركز قفط بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأضاف الداودي ان إنشاء المحطة الجديدة يأتي استجابة لشكاوي المواطنين وطلبات السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من انقطاع وضعف مياه الشرب بقرية الكلاحين .

من جانبه أوضح المهندس محمد على رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا أن الطاقة التصميمية للمحطة سوف تبلغ 17 الف م3/ يوم وتتكون من ( محطة مياه مرشحة – مأخذ علي النيل – خط مياه عكره بطول 10 كيلو متر ) وجاري اسناد تنفيذ المحطة الي أحد الشركات المتخصصة للبدء في أعمال التنفيذ .