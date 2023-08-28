جامعة الفيوم تنظم ندوة حول أضرار المخدرات

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية بجامعة الفيوم، برعاية الشباب ندوة حول أضرار الإدمان وتعاطي المخدرات، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتورة محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور أحمد حسني إبراهيم عميد كلية الخدمة الاجتماعية، الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عبد الرحمن مقرر أسرة طلاب من أجل مصر، وحسني الجارحي مدير عام رعاية الشباب، وعدد من العاملين والطلاب، حاضر خلالها الدكتور مصطفى محمد قاسم رئيس قسم مجالات الخدمة الاجتماعية، وذلك اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

تحدث الدكتور أحمد حسني حول أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية ودورها في تنمية عقول الشباب وفتح آفاقهم وإكسابهم العديد من المعارف والمهارات الضرورية، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الطلاب لنشر الوعى اللازم لمواجهة الإدمان، وكذلك مساعدة زملائهم الآخرين خاصة الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة هذا العام.

وتناول الدكتور مصطفى محمد قاسم الحديث حول أضرار الإدمان وتأثيره على الفرد والأسرة والمجتمع، حيث تؤثر المخدرات على المجتمع من خلال إفساد الشباب وتثبيط همتهم ووعيهم وسلب عقولهم وتوجيهمم نحو ارتكاب الجريمة.

كما عرض لأنواع المخدرات الطبيعية والصناعية وكذلك أسباب الإدمان؛ التي تتمثل في ظروف التنشئة الاجتماعية والأصدقاء وضعف الإرادة.

وأشار إلى الآثار السلبية للإدمان والمخدرات على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل كبير، وعقب انتهاء الندوة استمع لتساؤولات الطلاب وقام بالرد عليها.

وعلى هامش الندوة تم تكريم طلاب من أجل مصر لدورهم الكبير في الأنشطة الطلابية خلال الفترة الماضية.

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