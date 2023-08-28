"جمهورية جديدة - حلم وطن".. رئيس جامعة الزقازيق يستقبل شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الـ13

استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذى تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من ٨ – ١٤ سبتمبر المقبل تحت شعار "جمهورية جديدة - حلم وطن"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان تنقل شعلة الأسبوع، التى وصلت إلى جامعة الزقازيق من جامعة المنيا وقبلها جامعة أسيوط وحلوان ثم تنتقل بعدها إلى جامعة قناة السويس، وإعطاء الإذن لها لاستكمال مسيرتها فى باقى الجامعات المصرية.

وخلال كلمته تقدم الدكتور خالد الدرندلى لجامعة حلوان بأجمل وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد فى تنظيم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، مشيرا إلى مشاركة الجامعة فى مهرجان الشعلة، توثيقا لاستضافة جامعة الزقازيق لأسبوع شباب الجامعات لعام ١٩٩٦م ، حيث تشارك الجامعة بوفد فى المجالات المختلفة ( الثقافية - الاجتماعية - الرياضية ).

وأشاد بدور الأسبوع في التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية التي تحرص الدولة المصرية على دعمها؛ لتطوير شخصية الطالب، وتنمية مهاراته .

وجدير بالذكر أنه خلال مراسم تسليم وتسلم الشعلة قام ٣٠ طالبا وطالبة من اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر حاملين السوارى ، وذلك في إطار حرص الجامعة على المشاركة في اللقاءات القمية، والمحافل الطلابية المختلفة، التي تتيح الفرص أمام الطلاب؛ ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار ، والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم، وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البناءة .