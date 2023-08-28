اتحاد كتاب مصر ينظم أمسية للشاعرة الجزائرية حبيبة محمدي

تقيم لجنة العلاقات العربية برئاسة بسيم عبد العظيم حفلاً تكريميًا للشاعرة والكاتبة الجزائرية حبيبة محمدي، أول شاعرة جزائرية تحصل على عضوية انتساب لاتحاد كُتَّاب مصر، والتكريم يقام تحت رعاية علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الكتاب العرب.

يقام الحفل في تمام الساعة السادسة مساءً غدٍ الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري، وذلك بحضورعدد من الأدباء والمثقفين، حيث يشارك في الندوة كل من الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والشاعر والكاتب الصحفي ماهر حسن، الإعلامي والكاتب محمد الغيطي، الصحفي والشاعر محمد الكفراوي، فضلًا عن بعض الشهادات التي تلقي أضواءَ على المسيرة الإبداعية للشاعرة الكاتبة. ويدير الندوة الشاعر أحمد عنتر مصطفى.

جدير بالذكر أن حبيبة محمدي شاعرة من جيل التسعينيات في الجزائر وهي أول شاعرة جزائرية تحصل على عضوية اتحاد كتاب مصر ولها تجربة خاصة في القصيدة الحديثة، ومن مجموعاتها "المملكة والمنفى"، "كسور الوجه"، "وقت في العراء"، "فيض الغربة"، وغيرها من الأعمال الإبداعية، كما لها مجموعة من المقالات عن المشهد الثقافي والسياسي، وكذلك لها دراسة نقدية في القصيدة السياسية في شعر نزار قباني.