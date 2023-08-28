أجرت القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية، جولة، اليوم الاثنين، على عدد من مقاهي وكافتريات محافظة بورسعيد، لنشر الوعي الديني والفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم لدي المواطنين، وذلك في يومها الثالث علي التوالي بالمحافظة.

قافلة دعوية لمجمع البحوث الإسلامية على مقاهي بورسعيد

وأشار الشيخ محمد عفيفي، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية ورئيس لجنة الفتوي وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، إلى أن القافلة الدعوية موفدة من منطقة وعظ السويس، تبعًا لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والشيخ الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لتبادل القوافل الدينية الدعوية وانتشارها في كافة محافظات وربوع مصر لنشر الفكر الديني الوسطي المعتدل وتصحيح المفاهيم لدي المواطنين.

وأوضح أن القافلة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها في التنمية في مختلف المجالات وبيان حرص الإنسان علي صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة.

وأكد أن القافلة زارت عدد كبير من الأماكن الحيوية بالمحافظة منها: المتحف الحربي ومركز شباب اكتوبر وطافت بالعديد من المساجد في حي الزهور، وستقوم بزيارة دار تحسين الصحة، مؤسسة النور والامل، و التثقيف الفكري و الدفاع الاجتماعي، ودار المسنين.

وتتناول القافلة الدعوية لوعاظ الأزهر الشريف خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد موضوعات هامة منها: الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، التاجر الامين، الكلمة الطيبة وأثرها في المجتمع، وعلاقة الأخلاق الاسلامية بالبيئة.

وتضم القافلة الدعوية 8 من وعاظ واعظات الأزهر الشريف منهم 5 وعاظ من منطقة وعظ السويس وهم: الشيخ فايز مصطفي، والشيخ عبد المحسن لطفي، الشيخ محمد رفعت، الشيخ احمد محمد، والشيخ أحمد فتوح، ومن منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية الواعظة أفنان عبد الحليم، والواعظ الشيخ عبد الرحمن الصياد، ومن الأمانة العامة بمجمع البحوث الإسلامية عمرو عشري رمضان.