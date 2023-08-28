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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. انقطاع المياه 5 ساعات عن طهطا

جانب من الاعلان
جانب من الاعلان
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اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن مدينة طهطا الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس  2023 فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الرابعة من صباح الأربعاء الموافق 30 من نفس الشهر ولمدة ٥ ساعات.

 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الصيانة وكذلك أعمال غسيل الشبكات المخططة.
واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.
وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

احتياجات المواطنين أصحاب المخابز أعمال الصيانة الأربعاء الهاتف المحمول احتياجات المواطن اربع