البورصة تربح 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

ارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.8 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.260 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 18,584.84 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 3,754.48 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.22%، ليغلق عند مستوى 5,517.56 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.19% ليغلق عند 22,462.24 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 7,779.61 نقطة، واستقر مؤشر EGX ESG ، ليغلق عند مستوى 3,161.74 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 46.6 مليون جنيه، 1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 47.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 705.9 سهم من خلال 87.1 ألف صفقة منفذة.