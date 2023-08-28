دورى روشن.. تشكيل دفاعى متوقع للوحدة أمام اتحاد جدة

يعتمد دونيس المدير الفنى لفريق الوحدة، فى مواجهة الليلة أمام نظيره الاتحاد، ضمن منافسات دورى روشن للمحترفين، على التشكيلة الأساسية.



ففى تمام التاسعة من مساء اليوم الأثنين، يستضيف فريق الوحدة نظيره الاتحاد، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.



حيث يمتلك دونيس خبرة كبيرة في الأراضي السعودية، ومن المعروف ميله الدائم للاعتماد على الدفاع، ومن المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيلة 4-4-2 ويعتمد بصورة أساسية على سرعات هزاع الغامدي وأنسيلمو هجوميًا.



وجاء التشكيل المتوقع للوحدة كالتالى:

حراسة المرمى: عبد القدوس عطية.

خط الدفاع: إسلام هوساوي - عبد الله الحافظ - جواد الياميق - سعيد المولد

خط الوسط: حسين العيسى - فيصل فجر - علاء آل حجي - عبد العزيز نور

خط الهجوم: هزاع الغامدي - أنسيلمو.



ويتصدر فريق الاتحاد صدارة ترتيب جدول الدورى السعودى بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط، حصدها من ثلاث جولات بالدوري حتى الآن، بينما يدخل الوحدة اللقاء وفى جعبته 6 نقاط احتل بها المركز السادس.