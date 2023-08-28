تأجيل محاكمة 4 سيدات في تعذيب 3 أطفال وحرقهم بالجيزة

أجلت الدائرة ٣٢ جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رأفت ، نظر محاكمة ٤ سيدات لاتهامهن بتعذيب ثلاثة أطفال ووضع مواد مهيجة وحارقة في أماكن حساسة بجسدهم، إلى جلسة ٣٢ سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،ألقت القبض على ٤ متهمين منهم سيدة وابنتيها، بتهمة تعذيب طفلة تبلغ عشرة أعوام وتضع إحداهن لها "شطة وليمون وملح" في منطقة حساسة من جسدها بعد تكبيل أخرى لها.

وعثرت الأجهزة الأمنية علي فيديو مسرب مدته 20 ثانية، تظهر فيه سيدتين تقيدان طفلة لشل حركتها، ويقف أمامهم بعض الأطفال، ويعتدون جميعهم عليها بالضرب ومحاولة وضع «الشطة والليمون والملح» في المناطق الحساسة.

تضمن مقطع الفيديو تجريد الطفلة من ملابسها وإيذاءها بشدة بوضع مواد حارقة في أعضائها التناسلية ثم إلقائها عارية من طابق أرضي على كمية من الرمال أسفل النافذة.