في جولة ميدانية.. محافظ دمياط تبحث زيادة حصص المخابز المدعمة

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مخبزى المدابغ ومخبز حى رابع التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك خلال جولتها التى أجرتها ظهر اليوم.

وبحثت "المحافظ" الموقف الحالى لتلك المخابز ، وكذلك مطابقة حصص الدقيق و معدلات الإنتاج، وفى هذا السياق،، ناقشت "الدكتورة منال عوض" آلية تطوير مخبزي المدابغ و رفع كفاءتهما الإنتاجية، وكذلك تشغيل مخبز حى رابع.

وقد أكدت "الدكتورة منال عوض " على ضرورة دراسة الموقف بشكل عاجل لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المخابز حيث انهم مجهزين بالمعدات اللازمة للتشغيل بشكل فعال و تغطية كافة الحصص المخصصة لكل مخبز لإنتاج الخبز وفقًا للمواصفات والاوزان المقررة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوع الماضي.

وتلقت مديرية التموين تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالي ٤١٠ محاضر، لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وأسطوانات الغاز وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمي، ضبط عدد ٤٥ شيكارة دقيق مدعم محظور تداولها خارج منظومة المخابز البلدية.

وقامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة في دمياط، بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، بالمرور على مستشفيات دمياط العام والحميات والصدر والزرقا والسرو والروضة وفارسكور فجرًا للتأكد من الانضباط الإداري ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والإحالة وبدأت الجولات خلال الساعات الأولى من الصباح لتفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والأقسام الداخلية.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد المدير المناوب والفرق الطبية في أماكن عملها ورصد كل الملاحظات وتذليل أي مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأية مشكلات.

وتأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين.