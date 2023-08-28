افتتاح مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ.. أكتوبر المقبل

زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مبنى الرصد الأمني، اليوم الاثنين، وتفقد آخر المستجدات استعدادا لافتتاحه أكتوبر من العام الجاري.

يشار إلى أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جار تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وكان بانتظاره في موقع العمل ممثلو الشركات المنفذة والجهات المشرفة على التنفيذ.