بالتعاون مع الصين.. محافظ بورسعيد يبحث إنشاء مجمع صناعي لـ"البروم"

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، ممثلي مجموعة تيدا الصين إفريقيا، وذلك لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون بشأن مقترح إنشاء مجمع صناعي للبروم والمعالجة.

ورحب محافظ بورسعيد بوفد مجموعة تيدا الصين إفريقيا، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و دولة الصين، مؤكدا على ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في المجال الصناعي.

وجرى استعراض جوانب مشروع التعاون بين الجانبين والذي يتكون من جزئين الملح الخام والكلور القلوي، وتبدأ الإنشاءات في نفس الوقت، ومن المقرر أن تكون فترة الإنشاءات من 24 إلي 30 شهرًا بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي.