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الإثنين 28 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالتعاون مع الصين.. محافظ بورسعيد يبحث إنشاء مجمع صناعي لـ"البروم"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، ممثلي مجموعة تيدا الصين إفريقيا، وذلك لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون بشأن مقترح إنشاء مجمع صناعي للبروم والمعالجة.

ورحب محافظ بورسعيد  بوفد مجموعة تيدا الصين إفريقيا، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و دولة الصين، مؤكدا على ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في المجال الصناعي. 

وجرى استعراض جوانب مشروع التعاون بين الجانبين والذي يتكون من جزئين الملح الخام والكلور القلوي، وتبدأ الإنشاءات في نفس الوقت، ومن المقرر أن تكون فترة الإنشاءات من 24 إلي 30 شهرًا بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي. 

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