ميدو: الحرب بدأت داخل الزمالك وسنقف دائما بجانب النادي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، على استمرار الزمالك في الموقف الصعب، بعد رحيل مرتضى منصور، والمجلس المنتخب، وتكليف لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: «من يعتقد أن الهدوء عاد إلى الزمالك باستقالة مجلس إدارته فهو واهم.. الحرب بدأت».

وتابع: «أتعلمون الآن لماذا حاربت ألا تبدأ الفوضى مبكرا؟ مرتضى منصور ورجاله لم ينسحبوا من المشهد ورجال ممدوح عباس يحاولون رد الجميل، ووزير الرياضة حائر يرضي أي جبهة».

وأضاف: «في ظل هذه الفوضى يتمنى البعض أن يترك أبناء الزمالك المخلصين المكان ليغرق لتتحقق أمنيته التي يعمل عليها منذ سنوات بأن يهبط الزمالك إلى الهاوية».

وأردف: «لذلك أؤكد دائماً بأننا سنقف دائماً بجانب النادي وسنتأكد دائماً بأن عجلة العمل لن تتوقف ولو ليوم واحد».

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة أمس قرارًا بتكليف الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديرًا تنفيذيًا لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى، وذلك نظرًا للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971 مع توجيه الشكر للواء حسن موسي.