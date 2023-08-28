متأثرة بتوقعات رفع "الفائدة" الأمريكية.. 2 دولار تراجعا بأسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تحركات طفيفة مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمواجهة التضخم، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون اليوم ، عند المستوى 1914 دولار للأونصة أقل بمقدار 2 دولار عن سعر الافتتاح، يأتي هذا بعد أن نجح الذهب في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% لتستقر التداولات فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

وقد حمل خطاب رئيس الفيدرالي في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة الماضية، إشارات إلى أن الفيدرالي قد ترك الباب مفتوحًا أمام زيادة جديدة في أسعار الفائدة للعمل على تهدئة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية مقارنة مع مستهدف التضخم لدى البنك الفيدرالي عند 2%.

وأشار جيروم باول إلى أن القوة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي تزيد من الضغط على معدلات التضخم، وأن قرارات البنك القادمة ستكون حذرة وستعتمد على البيانات الاقتصادية، وقد ساعدت هذه التصريحات على إيقاف تعافي أسعار الذهب الذي بدأ الأسبوع الماضي منذ كون رفع الفائدة يؤثر بالسلب على أداء الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الأسواق تسعر احتمال بنسبة 80% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعه القادم في سبتمبر، وأن اجتماع التالي في نوفمبر قد يشهد زيادة في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.