كواليس سفر فريق الأهلي إلى معسكر النمسا.. صور

رصدت عدسة “البوابة نيوز”، سفر فريق النادي الأهلي صباح اليوم الاثنين من مطار القاهرة الدولي إلى معسكر النمسا.

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى استعدادا للسفر إلى النمسا اليوم الاثنين، لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل استعداداً للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ولن يخوض الأهلي مباريات ودية مع إحدى الفرق العالمية في النمسا لأن الفرق الأوروبية الكبرى مشغولة حالياً بمشاركاتها في دوريات بلادها، لذا سيلعب الأهلي مع فريق نمساوي وآخر من خارج النمسا، وقد تكون الوديتان أمام فريقين من النمسا.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي فى الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة، يبدأها بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل فى مدينة الطائف السعودية، ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

سفر فريق الأهلي إلى معسكر النمسا

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