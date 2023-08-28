انطلاق دورة إعداد الكوادر المستقبلية بمحافظة البحر الأحمر

انطلقت صباح اليوم ، بديوان عام محافظة البحر الأحمر، دورة إعداد الكوادر المستقبلية ضمن خطة المحافظة التدريبية لعام ٢٠٢٣.

تأتي الدورة بناء علي تعليمات اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، لإعداد صف ثان من الكوادر القيادية والشبابية المدربة والمؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم المحافظة.

أكد البندارى، زيادة مساحة التدريب التفاعلى للمتدربين والإطلاع على كافة الوسائل الحديثة للادارة لابتكار حلول غير تقليدية لحل مشاكل المحليات

كما أوضحت الدكتورة رشا خميس مدير مركز التدريب بالديوان العام، أن الدورة تستمر لمدة أسبوعين، ويستفيد منها أكثر من ١٠٠ متدربًا من موظفي ديوان عام المحافظة.

يقوم بالقاء المادة العلمية الدكتور اسامة صابر الحاصل علي دكتوراه في علم النفس ومحاضر بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالقاهرة ومحاضر بجامعة عين شمس.

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