فنلندا تختبر أول جواز سفر رقمي في العالم

أعلنت السلطات الفنلندية، بدء اعتماد وتطبيق وثائق السفر الرقمية اعتبارًا من اليوم 28 أغسطس، وبذلك تصبح فنلندا أول دولة في العالم تعتمد هذا النوع من الوثائق بديلة عن جوازات السفر.

ووفقًا لحرس الحدود الفنلندي، فإن جميع المواطنين المسافرين على متن رحلات Finnair إلى لندن ومانشستر وإدنبره، سيكون بمقدورهم اليوم استخدام وثيقة السفر الرقمية، وهذا يعني أنه ستتاح لهم فرصة المرور عبر الضوابط بشكل أسرع دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة لإنهاء الإجراءات وختم جواز السفر وغيره.

وجاء في بيان رسمي اليوم: "يدعو حرس الحدود الفنلندي الركاب على رحلات Finnair إلى بريطانيا العظمى لاختبار وثيقة السفر الرقمية الخاصة بهم عند نقطة التفتيش الحدودية في مطار هلسنكي فانتا بدءًا من 28 أغسطس 2023، ويتمتع عملاء Finnair على طرق لندن ومانشستر وإدنبره بفرصة المرور بوثيقة إلكترونية فقط، ما يتيح السفر بشكل أسرع وأكثر سلاسة من المعتاد دون الوقوف في طوابير".

وتخضع الوثيقة للاختبار حتى نهاية فبراير 2024، وإذا أثبت هذا المشروع الذي ستبدأ فنلندا في تنفيذه اليوم نجاحه، فلن يضطر المسافرون إلى حمل وثائق سفر فعلية في المستقبل. وفي الوقت نفسه، ستصبح عمليات السفر الأخرى أكثر بساطة أيضًا، كما سيقوم الاتحاد الأوروبي بتعميم الأمر على كافة الدول الأعضاء.