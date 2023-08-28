الاتفاق يسعى لفك عقدة دورى "روشن" أمام الهلال

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأثنين، نحو ملعب الأمير فيصل بن فهد، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الهلال الذى يستضيف نظيره الاتفاق، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري السعودى للمحترفين "روشن".

ويسعى الاتفاق فى مواجهة الليلة لفك عقدة دامت لأكثر من سبع سنوات، حيث يعود الانتصار الوحيد الذي حققه الاتفاق على الزعيم في الرياض إلى سبتمبر 2016، عندما حقق الفوز بهدفين لهدف على استاد الملك فهد الدولي.

حيث لم يحقق الاتفاق فى تاريخ الدورى السعودى للمحترفين سوى انتصارين فقط، الأول بالرياض موسم 2016، والثاني بالدمام موسم 2018.

ويتسلح الهلال بسجل مميز أمام الاتفاق في عهد دوري المحترفين، حيث نجح أزرق العاصمة في تحقيق 18 فوزا مقابل 6 تعادلات وهزيمتين.

وبعد البداية القوية للاتفاق وحصوله على العلامة الكاملة في أول جولتين، إلا أن تشكيلة المدرب ستيفن جيرارد سقطت في فخ التعادل أمام الخليج.

ورغم تعثر الهلال أمام الفيحاء في الجولة الثانية، إلا أنه يسير بصورة جيدة على مستوى الأداء، وتمكن من تجاوز الرائد في مباراته الأخيرة برباعية نظيفه.

ويحتل فريق الهلال المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق الفوز فى جولتين وتعادل فى جولة، وبنفس عدد النقاط يحتل الاتفاق المركز الرابع.

