"جولد بيليون" تتوقع هبوط الذهب في مصر إلى 2200 جنيه

تشهد أسعار الذهب في مصر تراجع تدريجي وبشكل معتدل بدون تحركات عنيفة، بسبب استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى تزايد الضغوط السلبية على سعر الأونصة العالمية بعد خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول الأخير.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً وقت كتابة التقرير اليوم الاثنين 2240 جنيه للجرام متراجعاً بمقدار 5 جنيهات عن سعر الافتتاح 2245 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17920 جنيه.

يوم أمس تراجعت أسعار الذهب بمقدار 20 جنيه لتغلق عند المستوى 2245 جنيه للجرام بعد أن افتتحت تداولات الأمس عند 2265 جنيه للجرام، لتستمر أسعار الذهب في التراجع التدريجي منذ الأسبوع الماضي الذي شهد أكثر من محاولة فاشلة لاختراق المستوى 2300 جنيه للجرام، مما دفع الذهب إلى التراجع بعدها، بحسب رصد تحليلي من جولد بيليون.

الأيام الأخيرة شهدت استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية وهو السبب وراء تراجع أسعار الذهب التدريجي مؤخراً، وذلك منذ كون تسعير الذهب المحلي يعتمد على سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

يذكر أن التقارير الأخيرة من المؤسسات العالمية قد أظهرت ضرورة لجوء الحكومة إلى تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لحدوث مرونة في سعر الصرف حتى توافق متطلبات صندوق النقد الدولي قبل مراجعته في سبتمبر القادم.

ساعد هذا على زيادة المخاوف والترقب في الأسواق ما دفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى الارتفاع، ولكن الأيام الأخيرة شهدت استقرار بعض الشيء ما قد يعكس تراجع الطلب على الدولار خلال الفترة الحالية.

وكشف تحليل جولد بيليون أن التوقعات تشير إلى إمكانية عودة أسعار الذهب في السوق العالمي إلى التراجع بسبب تمسك البنك الفيدرالي بالتشديد النقدي لمواجهة التضخم، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب المحلي أيضاً بالتبعية، ولكن يظل المؤثر الأكبر على سوق الذهب المحلي هو سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومدة العرض والطلب على الذهب.

وساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في تحقيق استقرار في أسعار الذهب بشكل عام بسبب تحقيق توازن بين العرض والطلب، وأن الحكومة تفكر في مد فترة العمل بهذه المبادرة المنتظر لها الانتهاء في مطلع شهر نوفمبر القادم.

أيضاً صرح رئيس البورصة السلعية أنه سيتم طرح الذهب في البورصة السلعية في سبتمبر المقبل، وسيتم طرح السبائك والعملات الذهبية دون المشغولات كما سيتم طرح مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة في محاول لتقنين حركة التجارة الداخلية للذهب.

وترى جولد بيليون أن طرح الذهب في البورصة السلعية سيفتح فرص تجارية جديدة أمام العاملين في سوق الذهب وسيعمل على وضع آلية تسعير تعتمد على العرض والطلب من خلال تجميع بيانات المتعاملين من التجار والوسطاء لمعرفة الكميات المعروضة والمطلوبة على حد تصريحا أعضاء الشعبة العامة للذهب.