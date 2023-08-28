الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب تطورات الانتخابات في زيمبابوي

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 01:33 م

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز "إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتابع عن كثب تطورات الانتخابات في زيمبابوي".

وأشارت مارتينيز - بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة - إلى أن جوتيريش يشعر بالقلق إزاء اعتقال المراقبين، والتقارير التي تتحدث عن تخويف الناخبين والتهديدات بالعنف والمضايقة والإكراه.

ووفقا لمارتينيز، يدعو الأمين العام الزعماء السياسيين ومؤيديهم إلى رفض جميع أشكال العنف أو التهديد بالعنف أو التحريض على العنف، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما يدعو جوتيريش الأطراف السياسية إلى تسوية أي نزاعات سلميا من خلال القنوات القانونية والمؤسسية القائمة، ويحث السلطات المختصة على حل أي نزاعات بطريقة عادلة وسريعة وشفافة لضمان أن تكون النتائج انعكاسا حقيقيا لإرادة المواطنين.

