وزير النقل يعلن خصم 50% بكل وسائل المواصلات للطلاب الوافدين

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تقديم خدمات مميزة ضمن مبادرة السياحة التعليمية في وسائل المواصلات داخل مصر.

وأكد وزير النقل، منح الطلاب الوافدين كروت اشتراك مخفضة بنسبة 50 في المائة من قيمة التذكرة على كل وسائل المواصلات داخل مصر لدعم السياحة التعليمية في مصر.

ولفت وزير النقل إلى أن السياحة التعليمية لا تكتمل دون وسيلة مواصلات داخلية وخارجية جيدة؛ لتسهيل التحرك والتنقل.

ونوه الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل لها دور كبير في دعم السياحة بجميع أنواعها ومنها السياحة التعليمية من خلال إنشاء الطرق والكباري والنفق، والقطارات.

ولفت وزير النقل إلى أن القطار الكهربائي السريع الخط الثالث تم إنشاؤه بناء على مطالب الغرف السياحية وشركات السياحة خاصة الألمان والروس.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات مبادرة السياحة التعليمية بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، بمشاركة عدد من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والأفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.