بالفيديو.. عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب إسبانيا بعد موجة حر حارقة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لعاصفة محملة بأمطار غزيرة ورياح عاتية ضربت سواحل إسبانيا على المتوسط، بما في ذلك جزر البليار السياحية، ما تسبب بأضرار جسيمة وتعطيل الملاحة الجوية.

وأفادت السلطات المحلية الإسبانية، بأن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء عاصفة محملة بأمطار غزيرة، كما تم الإبلاغ عن تساقط أشجار وفيضانات غمرت الشوارع في كل أنحاء المنطقة، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة، وهطلت أمطار غزيرة وتساقط البرد في جزر البليار، وكذلك كاتالونيا وفالنسيا في البر الرئيسي لإسبانيا، والتي كانت جميعها تحت تحذير شديد الخطورة أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت هيئة الموانئ في جزر البليار إن الرياح حطمت مراسي سفينة سياحية طولها 330 مترا، كانت راسية في بالما بجزيرة مايوركا ودفعتها للاصطدام بناقلة نفط ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

فيما أكدت شركة تشغيل المطارات الإسبانية "إينا" إن 24 رحلة جوية ألغيت، وتم تحويل 29 رحلة من وإلى جزر البليار، ومددت الأرصاد الجوية تحذيرها حتى الاثنين لجزء صغير من الجزر وكاتالونيا.