أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 في مصر

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 01:08 م

استقرت أسعار الذهب اليوم الأثنين 28 أغسطس 2023 في مصر بعدما سجل سعر الجرام تراجعا بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 2560 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر حوالي 2260 جنيها، بينما ارتفعت الأونصة عالميا، حيث سجلت 1915 دولارا بارتفاع قيمته 9 دولارات.

أسعار الذهب في مصر كالتالي:

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2260 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 2560 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1929 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر حوالي 18000 جنيه.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الأونصة عالميا 1915 دولارا.

وشهدت الأيام الماضية تحركات ما بين هبوط وصعود للمعدن الأصفر؛ نتيجة عوامل محلية وخارجية، وتعد أبرز العوامل المحلية التي أثرت على سعر الذهب في مصر هو قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات والمعادن الثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.