نائب محافظ البحيرة توجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية.

أسفرت بمركز أبوحمص عن غلق 3 مخابز لمدة شهر لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار 27جرام و 25 جرام للرغيف وضبط مخبز لعدم وجود ماكينة صرف الخبز بمقر المخبز فى أوقات العمل الرسمية كما تم تحرير 19 محضر متنوع لمخابز مخالفة.

وبمركز كفر الدوار تم تحرير 14 محضر لمحلات ملابس لعمل أوكازيون بدون تصريح من الإداره العامه للتجارة الداخليه ولعدم الإعلان عن الاسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.