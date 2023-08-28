الدوري السعودي.. تشكيل هجومي متوقع للاتفاق أمام الهلال

يسعى ستيفن جيرارد المدير الفنى لفريق الاتفاق، لخوض مواجهة الهلال، وذلك فى تمام التاسعة من مساء اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين، لخوض اللقاء بتشكيل هجومى، يحقق من خلال الثلاث نقاط.

وجاء التشكيل المتوقع الاتفاق كالتالى:

حراسة المرمى: فيكتور.

خط الدفاع: عبد الله الخطيب، جاك هندري، مارسيل تيسيران، سنوسي هوساوي.

خط الوسط: علي عبدالله الهزازي، جوردن هندرسون، بيرات أوزديمر.

وفي الهجوم: روبن كوايسون، موسى ديمبيلي، فيتينهو.



ويحتل فريق الهلال المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق الفوز فى جولتين وتعادل فى جولة، وبنفس عدد النقاط يحتل الاتفاق المركز الرابع.

