معرض ملابس مجانى لـ 500 أسرة لجمعية الأورمان بكفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان ،بالتعاون مع مديرية التضامن بكفر الشيخ، معرض ملابس بالمجان بقريه اسحاقة والقرى والعزب المستفيدة ، وقري اسحاقة ، المرابعين، قراجه ،وعزبة الشرقي وعزبة السرايا وعزبة أبو عمر وعزبه الدوار وعزبة الأخماس وعزبة الكوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي.

جاء ذلك ،بحضور الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ.

وقالت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنه يتم توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مؤكدًة أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ. إنه تم تنظيم معرض ملابس بالمجان، لإستفادة 500 أسرة، بقرية اسحاقه، مؤكدًا أن القرى والعزب المستفيدة من المعرض المجاني، قرية اسحاقة وقريه المرابعين قرية قراجه وعزبة الشرقي وعزبة السرايا وعزبة أبو عمر وعزبه الدوار وعزبة الاخماس و عزبة الكوم.

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