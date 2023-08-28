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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط توكتوك اقتحم حيا راقيا.. وسائقه: "كنت بوصل زبونة"

السائق
السائق
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة  ملابسات ما تم تداوله على موقع " فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من مركبة "توك توك" بمنطقة مصر الجديدة .
تعود الواقعة فى أطار  ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (مصر الجديدة تتحول إلى عشوائيات) متضمناً تواجد مركبة "توك توك" بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).

وبمواجهته إعترف بأنه كان فى سبيله لتوصيل إحدى السيدات للمنطقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على سائق توك توك الحي الراقي كنت بوصل زبونة