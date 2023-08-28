أحمد سليمان يعلق على رحيل الرئيس التنفيذي للزمالك

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على قرار وزارة الشباب والرياضة، برحيل حسن موسى، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك.

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أحمد سليمان عبر فيس بوك: لواء حسن موسى كابتن مصر والزمالك للعصر الذهبى للهوكى حب الناس كنز كبير».

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة أمس قرارًا بتكليف الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديرًا تنفيذيًا لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى، وذلك نظرًا للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنه 1971مع توجيه الشكر اللواء حسن موسي.