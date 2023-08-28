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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأربعاء المقبل.. انطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات من القرية الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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تنطلق بعد غد الأربعاء شعلة بطولة الجمهورية للشركات من القرية الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء كامل الوزير وزير النقل ووزير الصناعة واللواء عصام البديوى نائبا عن وزير التموين وعضو مجلس إدارة الاتحاد والمهندس حسن كامل رئيس الاتحاد الرياضى للشركات
والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد وتسير الشعلة حتى مقرها الأخير إلى بور سعيد؛ إذ تنطلق بطولة الجمهورية للشركات خلال الفترة من اول سبتمبر وحتى ٣٠ من الشهر ذاته.

اشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتور مصطفى مدبولي