الأربعاء المقبل.. انطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات من القرية الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

تنطلق بعد غد الأربعاء شعلة بطولة الجمهورية للشركات من القرية الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء كامل الوزير وزير النقل ووزير الصناعة واللواء عصام البديوى نائبا عن وزير التموين وعضو مجلس إدارة الاتحاد والمهندس حسن كامل رئيس الاتحاد الرياضى للشركات

والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد وتسير الشعلة حتى مقرها الأخير إلى بور سعيد؛ إذ تنطلق بطولة الجمهورية للشركات خلال الفترة من اول سبتمبر وحتى ٣٠ من الشهر ذاته.