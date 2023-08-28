بالفيديو.. تفاصيل إقامة الدورة الـ39 من مهرجان المسرح التجريبي

كشف الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، تفاصيل إقامة النسخة الـ39 من مهرجان المسرح التجريبي، قائلًا: “هذا المهرجان أصبح من المهرجانات التي ينتظرها المسرحيون والمصريون عموما، وهذا المسرح ارتبط بالبحث عن لغات مسرحية جديدة، حيث تحول العالم كله إلى لغة الصورة والدلالات البصرية أكثر من الدلالات الصوتية والكلمة”.

وأضاف "الشيوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هذا المهرجان كان مرتبطا في الثمانينيات بالبحث عن لغات مسرحية بصرية أكثر منها صوتية أو مكتوبة في كلمات، وهو ما أسهم في تطوير المسرح المصري، حيث تغيرت الثقافة الإنسانية كلها.

وتابع: "الناس أصبحوا يهتمون بما هو مسموع ومرئي أكثر من المقروء والمكتوب وهو ما يظهر جليا في السوشيال ميديا والمنصات الرقمية، كما أن مفهوم التجريب ارتبط أيضا بمساهمة الجمهور في العرض المسرحي عبر التفاعلية"، موضحًا أن هناك عددا من الدول الأفريقية تشارك في المهرجان هذا العام، مشيرًا إلى أن المهرجان سيشهد 16 عرضا، بواقع 8 عروض أجنبية أوروبية و8 عروض عربية و2 عرض مصري وعرض على هامش المهرجان.

وأردف: "لدينا عروض من أرمينيا وجورجيا واليونان والكونغو والإمارات والبحرين وفلسطين"، مؤكدًا أن إدارة المهرجان كانت حريصة على وجود مصر في محيطها العربي والإقليمي بحيث نتفاعل مع الثقافات الأخرى، كما يمثل هذا المهرجان كل الثقافات الموجودة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك عرضين شبابين مصريين في المهرجان، وهما من أجل الجنة من الإسكندرية، وعرض الرجل الذي أكله الورق، وهي فرقة مستقلة من شباب المسرح المصري.