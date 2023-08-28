وكيل صحة المنوفية تتابع سير العمل بالوحدات الصحية بالباجور

مرت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، على إدارة الباجور الصحية، حيث تفقدت مكتب الصحة والمركز الصحي والوحدات الصحية بالإدارة .

رافقها في المرور الدكتورة عبير نشات مدير إدارة الترصد ، والدكتورة فاطمة مرزوق مدير إدارة الأمراض المعدية بالمديرية ، والدكتور محمد هشام مدير إدارة الباجور الصحية .

كما تم تفقد أعمال الوقائي والتأكد من سلامة سلسلة التبريد والميكنة وسلامة الأجهزة الطبية والتخلص الآمن من النفايات وتطبيق معايير مكافحة العدوى ومعايير السلامة والصحة المهنية ، بالإضافة لفحص سجلات الطوارئ وماتم من اجراءات للحالات المترددة ، كما تأكدت من سلامة التسجيل فيما يخص المواليد والوفيات وسجل التطعيمات وصرف الألبان برعاية الطفل ، ووجهت بضرورة عمل الدعاية الكافية بالوحدات لزيادة الترددات والاستفادة من مبادرة 100 يوم صحة وباقي المبادرات الرئاسية وتمت متابعة أعمال الرعاية الأساسية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.