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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة المنوفية تتابع سير العمل بالوحدات الصحية بالباجور

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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مرت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، على إدارة الباجور الصحية، حيث تفقدت مكتب الصحة والمركز الصحي والوحدات الصحية بالإدارة .

رافقها في المرور الدكتورة عبير نشات مدير إدارة الترصد ، والدكتورة فاطمة مرزوق مدير إدارة الأمراض المعدية بالمديرية ، والدكتور محمد هشام مدير إدارة الباجور الصحية .

كما تم تفقد أعمال الوقائي والتأكد من سلامة سلسلة التبريد والميكنة وسلامة الأجهزة الطبية والتخلص الآمن من النفايات وتطبيق معايير مكافحة العدوى ومعايير السلامة والصحة المهنية ، بالإضافة لفحص سجلات الطوارئ وماتم من اجراءات للحالات المترددة ، كما  تأكدت من سلامة التسجيل فيما يخص المواليد والوفيات وسجل التطعيمات وصرف الألبان برعاية الطفل ، ووجهت بضرورة عمل الدعاية الكافية بالوحدات لزيادة الترددات والاستفادة من مبادرة 100 يوم صحة وباقي المبادرات الرئاسية وتمت متابعة أعمال الرعاية الأساسية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

100 يوم صحة الأجهزة الطبية الأمراض المعدية الصحة المهنية المبادرات الرئاسية