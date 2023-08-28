"شعر البادية بين التنوع وفنون الإلقاء".. فعالية ثقافية باتحاد كتاب مصر (صور)

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 12:19 م

نظمت شعبة أدب البادية والتراث الشعبى برئاسة الكاتب أبوالفتوح البرعصى الفعالية الثقافية لشهر أغسطس تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادى رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بعنوان "شعر البادية بين التنوع وفنون الإلقاء" أمس الأحد بمسرح اتحاد الكتاب.

وشارك في الفاعليات ضيف الشرف الشاعر الغنائى الليبى فرج بالحمد، كما شارك شاعر مصر وبادية سيناء، إبراهيم أبوفايد السواركة وفى حضور أعضاء الشعبة الشاعرة والإذاعية أحلام أبونوارة مقرر الشعبة والقاص والصحفى عبدالستار حتيتة إلى جانب حضور عدد من أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلس الإدارة ومحبى وعاشقى أدب البادية وشعراء الفصحى والعامية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وبدأت الفعالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم رحب الكاتب أبوالفتوح البرعصى رئيس الشعبة بضيوف الفاعليات ثم قدم الشاعر الليبي فرج بالحمد، قصيدة ارتجالية فى حب مصر صفق لها الحضور كثيرا ألقاها بحب لمصر وأهلها معبرًا عن مدى امتنانه بالمكان اتحاد الكتاب والترحيب بشخصه منذ أن وصل إلى مقر النقابة ومعاملة الشارع المصرى والرعاية الطبية فى فترة علاجه بالقاهرة فكانت حروفه وكلمات قصائده ناطقة بالحب ووصلت مباشرة إلى مسامع وقلوب الحضور.

كما تحدث الشاعر المصري السيناوي وابن مدينة رفح، إبراهيم بوفايد السواركة معربا عن سعادته بالدعوة الكريمة من شعبة أدب البادية وقدم قصيدة ارتجإلية وليدة اللحظة، لاقت الترحيب من الحضور.

وفى ختام الفاعليات، قامت شعبة أدب البادية والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بتكريم رمزى لضيف الشرف الشاعر فرج بالحمد، مؤكدا أن التكريم الحقيقى هو والتواجد بين الأحبة الكرام وأنه سعيد بهذا التكريم من هذا المكان والكيان العظيم اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبدالهادى وجميع الحضور على هذه المحبة وكرم الضيافة.

ومن جانبه، أكد أبوالفتوح البرعصى رئيس شعبة أدب البادية أن اتحاد كتاب مصر هو بيت كبير يحتوى كل كتاب مصر والعالم العربى وأنه مرحبا دائما بمثل هذه الفعاليات والامسيات الشعرية التى تؤكد على الروابط الثقافية المشتركة بين أدباء مصر والعالم العربى وخاصة دول الجوار.