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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اعتماد المرحلة الثالثة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفنى بالبحيرة

يوسف الديب
يوسف الديب
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اعتمد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفنى وذلك بحد أدنى 145 درجة للتعليم الصناعى و 143 درجة الثانوى التجارى و 141 للزراعى.

كما تم اعتماد وفتح باب التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفنى  خدمات بواقع 145  درجة للتعليم الصناعى و140 درجة للتجارى والزراعى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن التقديم الإلكتروني للمرحلة الثالثة والأخيرة للقبول بالصف الأول الثانوي الفنى بدأت اعتباراً من 27 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجارى وذلك وفقاً للتنسيق المحدد.

كما شدد وكيل الوزارة على توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية، حيث يتم التقديم على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
https://tansiksec.emis.gov.eg/

 

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