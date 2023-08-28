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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف تفاصيل التقدم 100 مركز في تصنيف شنغهاي

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
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كشف عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تفاصيل قفزة الجامعة  ١٠٠ مركز بتصنيف شنغهاي، قائلا “نسعي لتعزيز المكانة الدولية للجامعة فى إطار تطوير الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”  عبر فضائية “إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، “نعمل على جذب مزيد من الطلاب الوافدين، ونحن اليوم فى طريقنا إلي العاصمة الإدارية الجديدة لإفتتاح مؤتمر السياحة التعليمية”.

وتابع عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة جدا على إستيفاء المعايير للمشاركة فى جميع التصنيفات العالمية، والتي بدورها تعزز المكانة الدولية للجامعة، لافتا إلى أن تصنيف شينغهاي من أقدم وأقيم وأصعب التصنيفات  على مستوي التصنيفات العالمية.

كفر الشيخ البحث العلمي التصنيفات العالمية السياحة التعليمية العاصمة الإدارية الجديدة